Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Hatay\'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alınan T.K'nin evlerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak cep telefonu, şarj kablosu, akıllı saat ve diğer elektronik eşyalar ile yüklü miktarda yabancı para ele geçirildi. Şüpheli T.K. gözaltına alındı.

24.04.2024 18:43
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında takibe alınan T.K'nin Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 adresine baskın düzenledi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada 36 cep telefonu, 271 şarj kablosu, 28 şarj aleti, 21 akıllı saat, 28 kulaklık, 9 aux kablosu, 4 oyun konsolu, 3 powerbank, 2 ses bombası, 5 akıllı saat şarj kablosu, 4 araç şarj kiti, 11 çok amaçlı kablo, 6 bin 560 avro, 2 bin 165 dolar ve 500 Suudi Arabistan riyali ele geçirildi.

Şüpheli T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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