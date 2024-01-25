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Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası - Son Dakika
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Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası

Hatay'da geçtiğimiz gece havanın açık olmasıyla birlikte dolunay gökyüzünde adeta parladı. Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtı ile dolunay manzarası aynı kadrajda muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Hatay\'da kartpostallık dolunay manzarası
25.01.2024 - 17:06,
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Hatay'da kartpostallık dolunay manzarası

HATAY - Hatay'da gökyüzünü aydınlatan dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu.

Antakya ilçesinde geçtiğimiz gece havanın açık olmasıyla birlikte dolunay gökyüzünde adeta parladı. Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtı ile dolunay manzarası aynı kadrajda muhteşem bir görüntü oluşturdu. Amanos dağları üzerinden doğan Dolunay, Atütürk anıtı üzerinde adeta kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kaynak: İHA
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