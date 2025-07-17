HATAY'ın Defne ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde, meydana geldi. S.D. (24) yönetimindeki 31 D 4910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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