Hatay'da Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay'da Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı

Hatay\'da Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı
17.07.2025 14:25
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Hatay'da itfaiye, çatı, reklam panosu, bahçe çiti ve araç motorunda mahsur kalan kedileri kurtardı.

Hatay'da, çatı, reklam panosu, bahçe çiti ve araç motorunda mahsur kalan kediler ile demir korkuluğa sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde çatıda mahsur kalan kedi yavrusunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Dörtyol ilçesinde reklam panosuna, İskenderun ilçesinde bahçe çitine, Arsuz ilçesinde de aracın motoruna sıkışan kediler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde ise demir korkuluklara sıkışan köpek, kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: AA

İtfaiye, hatay, Bahçe, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Mahsur Kalan Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika

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