Hatay'da Orman Yangını: Tahliyeler Başladı

Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler bazı evlere sıçrarken, mahallede tahliyeler başladı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,