Hatay\'da Orman Yangınına Müdahale

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 söndürme helikopteri ve aralarında arazözlerin de olduğu yaklaşık 450 araç yönlendirildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.

Farklı noktalardaki 60'a yakın hanenin zarar gördüğü yangında Karaali Mahallesi'ndeki mezarlıkta da hasar oluştu.

Gün boyunca alevlere müdahale eden helikopterlerin çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarın sabaha kadar ara verildi.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

"Rüzgar nedeniyle yangın yer yer yön değiştiriyor"

Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, söndürme çalışmalarını inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Masatlı, incelemesinin ardından gazetecilere, saat 10.30 sıralarında Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangının Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine sıçradığını söyledi.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Rüzgarın çok şiddetli ve kararsız hareketlerinden dolayı yangın yer yer yön değiştiriyor. Bu bakımdan ciddi derecede zorlanıyoruz. Rüzgarın hızı bazen saatte 12-15 kilometreye düşüyor ama yer yer hızı 35-40 kilometreye çıkıyor. Dolayısıyla rüzgarın bu kararsız hareketiyle beraber yangın da seyrini değiştiriyor. Şu anda Alahan bölgesindeyiz. Arkadaşlarımız karadan müdahale edip yangının önüne geçmeye çalışıyorlar. İnşallah sabaha kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle sabaha doğru biraz daha rüzgarın şiddetinin azalacağını tahmin ediyoruz."

"Şu an itibarıyla 200 haneyi tahliye ettik"

Masatlı, havanın kararması nedeniyle hava araçlarının söndürme faaliyetlerine ara verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Karadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahada şu anda 450'den fazla aracımız, 1250'den fazla da çalışanımız, personelimiz görev yapıyor. Yangını söndürene kadar 24 saat esasına göre sahada olacağız. Buradaki en önemli şey, herhangi can kaybının olmamasıdır. Bununla ilgili de Karaali, Oğlakören ve Üçgedik mahallelerimizde tahliyeleri yaptık. Şu an itibarıyla 200 haneyi tahliye ettik. Bu vatandaşlarımızı yurtlarımızda barındırıyoruz. İhtiyaçlarını da bu vesileyle karşılıyoruz."

Masatlı, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenine ilişkin sorusu üzerine, "Tabii ki bu teknik bir konu. Bununla ilgili hem emniyet birimimiz hem de jandarma komutanlığımız çalışıyor. Gerekli teknik inceleme bittikten sonra bunu da kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.