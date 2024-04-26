Hatay'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Hatay'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Hatay\'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan karar, 6831 Sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na dayanmaktadır.

26.04.2024 17:02  Güncelleme: 17:04
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Hatay'da ormanlık alanlara 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, il sınırı içerisindeki ormanlık alanlara 6 ay boyunca girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca 25 Nisan 2024 tarihinde toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun kararı uyarınca Hatay il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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