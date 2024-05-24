Hatay'da Otomobil Çarpışması: 5 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Otomobil Çarpışması: 5 Ölü, 2 Yaralı

Hatay\'da Otomobil Çarpışması: 5 Ölü, 2 Yaralı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü.

24.05.2024 21:23
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Reyhan- Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda, İsa Şahinoğlu'nun kullandığı KKTC plakalı otomobil ile İbrahim Hayik idaresindeki 31 AEF 356 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobillerdeki İsa Şahinoğlu, yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi morga götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Otomobil Çarpışması: 5 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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