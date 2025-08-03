Hatay'da Park Halindeki Araç Kundaklandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobili kundaklayan şüpheli gözaltına alındı. Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.50 sıralarında Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki bir otomobili ateşe veren şüpheli daha sonra kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, kundaklama şüphelisi olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, otomobilin kundaklanma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,