Hatay\'da Şantiye Yatakhanesinde Yangın Çıktı

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HATAY'da şantiye yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde TOKİ şantiyesinin iki katlı konteyner yatakhanesinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerlerdeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.