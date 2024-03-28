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Hatay'da Vali Mustafa Masatlı başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda, güvenlik, seçim süreci ve oyların sayımı konularında alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için il genelinde asayiş, güvenlik ve diğer alanlarda alınan önlemler ve atılması gereken adımlar ele alındı.