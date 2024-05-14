Şiddetli yağmurun etkisiyle Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika
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Şiddetli yağmurun etkisiyle Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı

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Hatay'da etkili olan şiddetli yağmur sonucu dere yataklarında bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Çiftçilerin mahsulleri zarar gördü. Karaali Mahallesi Muhtarı Armağan Aydınlıoğlu ve çiftçi Ali Aydınlıoğlu, durumu anlattı.

14.05.2024 09:23
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Şiddetli yağmurun etkili olduğu Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı

Karaali Mahallesi Muhtarı Armağan Aydınlıoğlu: "Bir afetten çıktık ama ikinci bir afete de yakalandık"

Çiftçi Ali Aydınlıoğlu: "Şiddetli yağmurdan dolayı bütün dere yataklarının yanındaki bütün tarım arazileri su altında kaldı"

HATAY - Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da dere yataklarında arazileri bulunan çiftçilerin mahsulleri sular altında kalarak zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağış Hatay'da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlar, pazartesi günü boyunca devam etti. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken dere yataklarında bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinin tarım arazilerinin sular altında kaldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kuvvetli yağışlar Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki tarım arazilerini de etkiledi. Dere yataklarının bozulmasıyla birlikte tarım arazileri adeta göle döndü. Mahalledeki 4 km'lik dere yatağında bulunan tarım arazilerindeki mahsul zarar gördü.

"Bir afetten çıktık ama ikinci bir afete de yakalandık"

Şiddetli yağmurdan dolayı bütün tarım arazilerinin sular altında kaldığını ifade eden Karaali Mahallesi Muhtarı Armağan Aydınlıoğlu, "Karaali Mahallesi halkı ekin ve mahsuliyet olsun hepsi sular altında kaldı. Kendi imkanlarımla, iş makinesiyle çoğu vatandaşa yetişmek istedim ama buda maalesef yeterli kalmadı. Biz bu ürünün hesabını vatandaşa nasıl vereceğiz bende bilmiyorum. Mahallemdeki çoğu vatandaşın tarım arazileri ve ekinleri sular altında kaldı. Ekin kalmadı. Seraların altı kötü durumda. Dere yatağı boyunca bütün tarlalar sular altında kaldı. Bazı yerlerde toprak kayması da mevcut ve dere yataklarında kapandı. Ekinlerin sadece kalitesini etkilemez, vatandaşın gelir kaynağını da etkiler. Bir afetten çıkmışız ama ikinci bir afete de yakalandık. Vatandaşlar mağdur oldu" dedi.

"Şiddetli yağmurdan dolayı dere yatağının yanındaki bütün tarım arazileri su altında kaldı"

Şiddetli yağmurdan dolayı dereden taşan suların tarım arazilerini ve ekinleri olumsuz etkilediğini belirten çiftçi Ali Aydınlıoğlu, "Şiddetli yağmurdan dolayı bütün dere yataklarının yanındaki bütün tarım arazileri su altında kaldı. Bir çok insanımızın ekinleri batmış durumdadır. Çok mağduruz. Bütün ürünler etkilenecek. Sadece kalitesini değil, ürünler mahvoldu. Dere boyunca 4 km'lik yolda bütün tarım arazileri zarar görmüştür. Hasar tespiti yapılması lazım. Mahallemizin tarım arazileri çoğu hasar görmüş durumdadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tarım, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli yağmurun etkisiyle Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

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