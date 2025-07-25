Hatay'da Sünnet Şöleni Düzenlendi

Hatay'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 23 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.

Vali Yardımcısı Can Atak, bir restoranda düzenlenen programda, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartının yerine getirilmesi için sünnet şöleni düzenlediklerini söyledi.

Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlattı.

Etkinlikte sünnet ettirilen 23 çocuğa bisiklet ve oyuncak hediye edildi.