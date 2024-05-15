Hatay'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Hatay\'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ambulans ile iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

15.05.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ambulans ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

S.T. idaresindeki özel bir hastaneye bağlı içerisinde hasta bulunmayan 01 KE 946 plakalı ambulans, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda ışıklarda bekleyen M.E. idaresindeki 31 YM 142 plakalı otomobil ile A.C. idaresindeki 01 BSB 55 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 31 YM 142 plakalı otomobilinde sıkışan sürücü M.E. ve beraberindeki K.E. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 01 BSB 55 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan M.C. de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Dörtyol, trafik, Hatay, Güvenlik, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:46:15. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement