Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde ve şüphelilerin üst aramasında 430 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler, E.S, Ö.Y.A, M.I. ve M.A.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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