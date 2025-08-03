Hatay\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

HATAY'da çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.
Yangın, gündüz saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmasının tamamlandığı bölgede yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek inceleme başlattı.
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