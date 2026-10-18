Hatay Defne\'de Asi Nehri\'ne düşen pikaptaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Hatay Defne'de Asi Nehri'ne düşen pikaptaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Aşağıokçular Mahallesi'nde kontrolden çıkan pikap Asi Nehri'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde nehre düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Aşağıokçular Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne düştü.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?