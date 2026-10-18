Hatay Defne\'de Asi Nehri\'ne düşen pikaptaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde nehre düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Aşağıokçular Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne düştü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.