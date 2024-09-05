Hatay\'ın Belen ilçesinde alıç hasadı yapıldı

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Hatay'ın Belen ilçesinde yetiştirilen alıçlar hasat edildi.

İlçede sezonun ilk alıç hasadı, çiftçi Abdulkerim Kahlar'ın Benlidere Mahallesi'ndeki tarlasında yapıldı.

Tarım işçilerince dalından toplanan ürünler, sandıklara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşındı.

Kilogramı 200 liradan alıcı bulan alıçlar, ilçe haline götürüldü.

Hasata katılan Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Gül ile İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, çiftçilere bereketli sezon geçirmelerini diledi.

Belediye Başkanı Gül, gazetecilere, alıç üretiminin bölge tarımı için önem taşıdığını söyledi.

Çiftçi Kahlar da meyvelerin tat ve aromasından memnun olduklarını anlattı.