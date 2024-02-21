Hatay'ın Payas ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Hatay'ın Payas ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay\'ın Payas ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek A.H. ve M.B.'yi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi ve iş yeri sahibine teslim edildi.

21.02.2024 18:19  Güncelleme: 18:22
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Hatay'ın Payas ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkul Çolak Caddesi'nde bir iş yerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüpheliler A.H. ile M.B'yi belirlenen adreslerde yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde klima, klima motorları, elektrik malzemeleri, spot ışıkları, asansör kartları, su bataryaları, elektrik saatleri, kapı ve pencere pervazları ele geçirildi.

Çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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