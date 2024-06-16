Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hastalara ve sağlık personeline bayram ziyaretinde bulundu

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesindeki hastalara ve sağlık personeline bayram ziyaretinde bulundu.

Masatlı, ilk olarak Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Burada tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Masatlı, bayramını kutladığı hastalara çiçek verdi.

Vali Masatlı, daha sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek buradaki hastaların bayramını kutladı.

Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Masatlı, onların da bayramını kutladı.