Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasını inceledi - Son Dakika
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının hizmete girmesi üzerine incelemelerde bulundu. Ek binada 10 ayrı branştan 14 poliklinik, acil tedavi alanı ve 2 ameliyathane bulunuyor. Vali Masatlı, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

10.06.2024 22:21
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hizmete giren Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında incelemelerde bulundu.

Merkez Antakya ilçesi Şirince Mahallesi'nde kurulan 20 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası hizmete girdi.

Masatlı, hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İçinde 10 ayrı branştan 14 poliklinik, acil tedavi alanı ve 2 ameliyathane bulunan hastane ek binasında yetkililerden bilgi alan Masatlı, hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasını inceledi - Son Dakika

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