Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TOKİ konutlarında inceleme yaptı - Son Dakika
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TOKİ konutlarında inceleme yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TOKİ konutlarında inceleme yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkez Antakya ilçesinde inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Vali Masatlı, Dikmece Mahallesi'nde yapımı devam eden 10 bin 335 konutun şantiyesini ziyaret ettikten sonra Gülderen Mahallesi'nde inşa edilen 2 bin 665 konutu inceledi. Masatlı, yetkililerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

21.05.2024 10:35
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 10 bin 335 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Masatlı, daha sonra 2 bin 665 konutun inşa edildiği Gülderen Mahallesi'nde inceleme yaptı.

Yetkilerle görüşen Masatlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TOKİ konutlarında inceleme yaptı - Son Dakika

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