Hatay Valisi'nden güçlü mesaj

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Hiçbir tehdit ya da algı operasyonu, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti durduramaz. Biz Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayız, gözümüzün gördüğü hiçbir şey bizi korkutamaz. Görevimizin başındayız ve Hatay'ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.

Masatlı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asrın felaketini yaşamış kadim şehirde, yaraları sarmak için gece gündüz demeden, devletin tüm imkanlarını seferber ederek çalışan yönetimi karalamanın siyasi rant uğruna "ucuz bir söylem" olduğunu belirtti.

Depremin olumsuz etkilerini azaltmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için arkadaşlarıyla sahada canla başla çalışırken, bu tür açıklamaların yalnızca polemiğe neden olduğunu ifade eden Masatlı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Valilik makamı, devletini temsil eden, öksüz, yetim, engelli ve yaşlısıyla tüm milletini kucaklayan kadim bir kurumdur. Bu makam, hiçbir şekilde tehdit veya kişisel saldırıların muhatabı olamaz. Bizim görevimiz, her şartta vatandaşlarımıza hizmet etmek, Hatay'ımızı daha güçlü ve mutlu bir şekilde yeniden ayağa kaldırmak ve kalıcı çözümler üretmektir. Hatay halkı, kimin samimiyetle çalıştığını, kimin deprem turisti gibi gelip sadece slogan attığını çok iyi bilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için yürütülen, yabancı devlet yetkililerinin bile hayretle izleyip takdir ettiği, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu inkar etmek, burada çalışan onbinlerce insanın emeğini ve vicdanını görmezden gelmektir. Devletimiz, tüm görevlileriyle Hatay için çalışmaya devam edecektir. Hiçbir tehdit ya da algı operasyonu, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti durduramaz. Biz Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayız, gözümüzün gördüğü hiçbir şey bizi korkutamaz. Görevimizin başındayız ve Hatay'ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."