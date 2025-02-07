Hatay Valisi'nden güçlü mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay Valisi'nden güçlü mesaj

Vali Masatlı, tehdit ve algı operasyonlarına karşı Hatay için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

07.02.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Hiçbir tehdit ya da algı operasyonu, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti durduramaz. Biz Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayız, gözümüzün gördüğü hiçbir şey bizi korkutamaz. Görevimizin başındayız ve Hatay'ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.

Masatlı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asrın felaketini yaşamış kadim şehirde, yaraları sarmak için gece gündüz demeden, devletin tüm imkanlarını seferber ederek çalışan yönetimi karalamanın siyasi rant uğruna "ucuz bir söylem" olduğunu belirtti.

Depremin olumsuz etkilerini azaltmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için arkadaşlarıyla sahada canla başla çalışırken, bu tür açıklamaların yalnızca polemiğe neden olduğunu ifade eden Masatlı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Valilik makamı, devletini temsil eden, öksüz, yetim, engelli ve yaşlısıyla tüm milletini kucaklayan kadim bir kurumdur. Bu makam, hiçbir şekilde tehdit veya kişisel saldırıların muhatabı olamaz. Bizim görevimiz, her şartta vatandaşlarımıza hizmet etmek, Hatay'ımızı daha güçlü ve mutlu bir şekilde yeniden ayağa kaldırmak ve kalıcı çözümler üretmektir. Hatay halkı, kimin samimiyetle çalıştığını, kimin deprem turisti gibi gelip sadece slogan attığını çok iyi bilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için yürütülen, yabancı devlet yetkililerinin bile hayretle izleyip takdir ettiği, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu inkar etmek, burada çalışan onbinlerce insanın emeğini ve vicdanını görmezden gelmektir. Devletimiz, tüm görevlileriyle Hatay için çalışmaya devam edecektir. Hiçbir tehdit ya da algı operasyonu, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti durduramaz. Biz Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayız, gözümüzün gördüğü hiçbir şey bizi korkutamaz. Görevimizin başındayız ve Hatay'ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Mustafa Masatlı, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Deprem, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Valisi'nden güçlü mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 01:34:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay Valisi'nden güçlü mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.