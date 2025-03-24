Hataylılar İmamoğlu'na Destek Gösteriyor - Son Dakika
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Hataylılar İmamoğlu'na Destek Gösteriyor

Hataylı çocuklar, Ekrem İmamoğlu'na yazdıkları mektuplarla desteklerini ifade ediyor.

24.03.2025 18:39
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(İSTANBUL) Depremin en zor günlerinde yanlarında olan Ekrem İmamoğlu'na Hataylılar da "Depremde sen bize sahip çıktın, şimdi sıra bizde" diyerek destek verirken, çocuklar da mektup yazıyor.

6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan Hataylılar, İstanbul'daki son gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu'na destek vermeye devam ediyor. Bölge halkı "Depremde sen bize sahip çıktın, şimdi sıra bizde" derken, Hataylı çocuklar Ekrem İmamoğlu'na yazdıkları mektupları göndermeye devam ediyor. Bu mektuplardan biri de Samandağlı 12 yaşındaki Beren Bulut'tan geldi. Beren Bulut mektupta şöyle dedi:

"Sevgili Ekrem Amca"

"Ben Hatay'ın Samandağ ilçesinden Beren Bulut. 12 yaşındayım, biliyorum ki depremin ilk gününden bu yana bizleri ve memleketimiz Samandağ'ı hiç yalnız bırakmadınız. Biz de Samandağ halkı çocukları, gençleri, yaşlı amcaları, teyzeleri 7'den 77'ye herkes senin hakkını ve milli iradeyi savunmak, korumak ve sahip çıkmak için sokaklardayız. Ekrem Amca hakkını savunmanın ve geleceğimize çıkmanın tek yolu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan şaşmayan bir nesil olmamızdır. Seni çok seviyoruz, senin dediğin gibi 'Her şey çok güzel olacak'"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hataylılar İmamoğlu'na Destek Gösteriyor - Son Dakika

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