Hatimoğulları'ndan Barış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatimoğulları'ndan Barış Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, toplumsal mutabakat ve Kürt taleplerinin karşılanmasını vurguladı.

16.03.2025 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, siyasi partileri ziyaret turu kapsamında SOL Parti ve Sosyalistler Partisi (SOLDEP) yönetecileriyle bir araya geldi. SOL Parti görüşmesinin ardından Hatimoğulları, "Toplumsal mutabakat çerçevesinde devletin ve iktidarın da bunları gören bir yerden çeşitli adımların atılmasını elbette hep birlikte beklemekteyiz" dedi. SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul da "Kürt halkının talepleri var, hakları var ve bunlar karşılanmalıdır. Kürt halkının bu taleplerinin karşılanması Türkiye'nin demokratik dönüşümüyle olanaklıdır" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları beraberinde HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyetle SOL Parti sözcüleri İsmail Hakkı Tombul ile ?Gizem Ozdem ve MYK üyesi? Dilara Kurtuluş'la bir araya geldi.

Hatimoğulları: "Ümit ediyoruz ki çağrının hayata geçmesi için devlet ve iktidar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir"

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada Hatimoğulları, yürütülen sürece ilişkin bilgilendirme yaptıklarını belirterek "Bu sürecin nasıl ele alındığını ve önümüzdeki sürece nasıl bir açılım yapılabileceğini, bu konuyla ilgili bilgilendirmemizi kendilerine sunduk ve Sol Parti'nin çok kıymetli değerli değerlendirmelerini, önerilerini aldık. Aynı zamanda kendileri bizimle Türkiye'deki gelişmeler çerçevesinde ve yaşananlar çerçevesinde önemli kaygılarını bildirdiler. Bizler de bu kaygıları elbette aldığımızı gördüğümüzü kendileriyle de paylaştık" diye konuştu.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını hatırlatan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçte bu çağrı ciddi bir karşılık bulur. Bu çağrının hayata geçmesi için devlet ve iktidar üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Bu çağrının yaşam bulması için güçlü bir zeminin oluşması sağlanır. Bu anlamıyla geniş bir toplumsal mutabakat var. Bu çok kıymetlidir. Bu toplumsal mutabakat çerçevesinde devletin ve iktidarın da bunları gören bir yerden çeşitli adımların atılmasını elbette hep birlikte beklemekteyiz. Barış zeminini örgütlemek herkese ama herkese düşen çok büyük bir görev ve sorumluluktur."

Tombul: "Kürt halkının bu taleplerinin karşılanması Türkiye'nin demokratik dönüşümüyle olanaklıdır"

SOL Parti Sözcüsü İsmali Hakkı Tombul da DEM Parti heyetinin kendilerine ayrıntılı bilgi verdiğini ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Önemli bir konudan söz ediyoruz, Türkiye'nin yaklaşık 40 yılına damga vuran önemli sorunlardan birisi Kürt sorunu etrafında süren çatışmalı ortam. Doğaldır ki biz parti olarak da bugüne kadar Kürt sorununda artık çatışmaların sonlandığı, toplumsal gerilimlere neden olan çatışmaların bittiği ve meselenin demokratik ortamda barışçıl yollardan çözülmesine dair adımların atıldığı bir politikayı savunduk. Bu açıdan bu silahların susması önemli, olumlu gelişmedir. Bir başka boyutuyla da bu ülkede yaşayan bütün halkların inançlarına, kimliklerine, kültürlerine bakmaksızın bu farklılıklarıyla birlikte yaşamaları ama kendilerini ezen bu rejime karşı birlikte mücadele etmelerinin de önemini savunduk. Kürt halkının talepleri var, hakları var ve bunlar karşılanmalıdır. Kürt halkının bu taleplerinin karşılanması Türkiye'nin demokratik dönüşümüyle olanaklıdır."

DEM Parti heyeti SOLDEP'le de görüştü

SOL Parti görüşmesinin ardından DEM Parti heyeti Sosyalistler Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti heyetinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz ve HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan bulundu. SOLDEP heyetinde ise Sosyalistler Partisi Genel Başkanı Deniz Can Aydın, Merkez Koordinasyon Kurulu üyeleri Doğa Karakuş ile Esin Güngören, Ankara İl Koordinasyonu üyesi Muammer Kızılgöz yer aldı. SOLDEP görüşmesinin ardından açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA

Sol Parti, DEM Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatimoğulları'ndan Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerine yenisi geliyor 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak Yerine yenisi geliyor! 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
Süper Lig’e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu
Yaren leyleği yakından görmek için Bursa’ya akın ettiler Yaren leyleği yakından görmek için Bursa'ya akın ettiler
Morais ile kaybetmiyorlar Bodrum FK, Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti
Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
İspanya bu olayı konuşuyor Arda Güler, Mbappe’yi çıldırttı İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, Mbappe'yi çıldırttı
Başlarına gelmeyen kalmadı Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı
Sivas’ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu Sivas'ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu
Derbi senaryosu çok konuşulur Sinan Engin, canlı yayında çileden çıktı Derbi senaryosu çok konuşulur! Sinan Engin, canlı yayında çileden çıktı
Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59’a yükseldi Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi
Genç kadın parkta baygın bulundu, hastanede öldü Aileden kan donduran iddialar Genç kadın parkta baygın bulundu, hastanede öldü! Aileden kan donduran iddialar
CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
Çarşı’dan Beşiktaşlı futbolcuların uykularını kaçıracak hareket Çarşı'dan Beşiktaşlı futbolcuların uykularını kaçıracak hareket
Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı

20:24 ABD Savunma Bakanı: Yemen’deki saldırılar devam edecek ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
19:56 Cevdet Yılmaz, Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
19:11 Celal Şengör’ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
15:18 İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu Mezarlıkta soyunmuşlar İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu! Mezarlıkta soyunmuşlar
14:49 Trump’ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı Putin çok kızacak Trump'ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı! Putin çok kızacak
14:33 40 ilimizde ciddi düşüş var Erdoğan’ın ’’felaket’’ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı 40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın ''felaket'' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
14:27 Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı Acılı babadan kan donduran iddia Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia
14:01 Öğretmeni okul çıkışında sırtından bıçakladı Öğretmeni okul çıkışında sırtından bıçakladı
13:53 Bir aile yok oldu Anne ve 2 çocuğu öldü Bir aile yok oldu! Anne ve 2 çocuğu öldü
13:42 Kim ne kadar kazandı İşte Türk takımlarının Avrupa’dan elde ettiği gelir Kim ne kadar kazandı? İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir
13:37 Domuz derisinden üretilen kıyafetlere yeni düzenleme Domuz derisinden üretilen kıyafetlere yeni düzenleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 21:04:36. #7.13#
SON DAKİKA: Hatimoğulları'ndan Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.