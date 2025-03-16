Hatimoğulları'ndan Barış Çağrısı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, siyasi partileri ziyaret turu kapsamında SOL Parti ve Sosyalistler Partisi (SOLDEP) yönetecileriyle bir araya geldi. SOL Parti görüşmesinin ardından Hatimoğulları, "Toplumsal mutabakat çerçevesinde devletin ve iktidarın da bunları gören bir yerden çeşitli adımların atılmasını elbette hep birlikte beklemekteyiz" dedi. SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul da "Kürt halkının talepleri var, hakları var ve bunlar karşılanmalıdır. Kürt halkının bu taleplerinin karşılanması Türkiye'nin demokratik dönüşümüyle olanaklıdır" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları beraberinde HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyetle SOL Parti sözcüleri İsmail Hakkı Tombul ile ?Gizem Ozdem ve MYK üyesi? Dilara Kurtuluş'la bir araya geldi.

Hatimoğulları: "Ümit ediyoruz ki çağrının hayata geçmesi için devlet ve iktidar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir"

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada Hatimoğulları, yürütülen sürece ilişkin bilgilendirme yaptıklarını belirterek "Bu sürecin nasıl ele alındığını ve önümüzdeki sürece nasıl bir açılım yapılabileceğini, bu konuyla ilgili bilgilendirmemizi kendilerine sunduk ve Sol Parti'nin çok kıymetli değerli değerlendirmelerini, önerilerini aldık. Aynı zamanda kendileri bizimle Türkiye'deki gelişmeler çerçevesinde ve yaşananlar çerçevesinde önemli kaygılarını bildirdiler. Bizler de bu kaygıları elbette aldığımızı gördüğümüzü kendileriyle de paylaştık" diye konuştu.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını hatırlatan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçte bu çağrı ciddi bir karşılık bulur. Bu çağrının hayata geçmesi için devlet ve iktidar üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Bu çağrının yaşam bulması için güçlü bir zeminin oluşması sağlanır. Bu anlamıyla geniş bir toplumsal mutabakat var. Bu çok kıymetlidir. Bu toplumsal mutabakat çerçevesinde devletin ve iktidarın da bunları gören bir yerden çeşitli adımların atılmasını elbette hep birlikte beklemekteyiz. Barış zeminini örgütlemek herkese ama herkese düşen çok büyük bir görev ve sorumluluktur."

Tombul: "Kürt halkının bu taleplerinin karşılanması Türkiye'nin demokratik dönüşümüyle olanaklıdır"

SOL Parti Sözcüsü İsmali Hakkı Tombul da DEM Parti heyetinin kendilerine ayrıntılı bilgi verdiğini ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Önemli bir konudan söz ediyoruz, Türkiye'nin yaklaşık 40 yılına damga vuran önemli sorunlardan birisi Kürt sorunu etrafında süren çatışmalı ortam. Doğaldır ki biz parti olarak da bugüne kadar Kürt sorununda artık çatışmaların sonlandığı, toplumsal gerilimlere neden olan çatışmaların bittiği ve meselenin demokratik ortamda barışçıl yollardan çözülmesine dair adımların atıldığı bir politikayı savunduk. Bu açıdan bu silahların susması önemli, olumlu gelişmedir. Bir başka boyutuyla da bu ülkede yaşayan bütün halkların inançlarına, kimliklerine, kültürlerine bakmaksızın bu farklılıklarıyla birlikte yaşamaları ama kendilerini ezen bu rejime karşı birlikte mücadele etmelerinin de önemini savunduk. Kürt halkının talepleri var, hakları var ve bunlar karşılanmalıdır. Kürt halkının bu taleplerinin karşılanması Türkiye'nin demokratik dönüşümüyle olanaklıdır."

DEM Parti heyeti SOLDEP'le de görüştü

SOL Parti görüşmesinin ardından DEM Parti heyeti Sosyalistler Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti heyetinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz ve HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan bulundu. SOLDEP heyetinde ise Sosyalistler Partisi Genel Başkanı Deniz Can Aydın, Merkez Koordinasyon Kurulu üyeleri Doğa Karakuş ile Esin Güngören, Ankara İl Koordinasyonu üyesi Muammer Kızılgöz yer aldı. SOLDEP görüşmesinin ardından açıklama yapılmadı.