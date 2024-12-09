Hava Durumu: Sıcaklık Düşüyor

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Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde 5 günlük hava durumu tahminine ilişkin olarak, "Sıcaklar şu anda mevsim normallerinin biraz üzerinde. Ancak perşembe gününden itibaren bu yeni gelen sistemle birlikte 4-8 derece kadar azalmasını bekliyoruz. Özellikle kuzey ve iç bölgelerdeki sıcaklıklar 8 dereceye varan düşüşler yaşayacak" dedi.

MGM Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, ANKA Haber Ajansı'na ülke genelinde 5 günlük hava tahminiyle ilgili açıklama yaptı. Çelik, şunları söyledi:

"Ülkemizdeki yağışlar özellikle Kıyı Ege'de ve Marmara'nın batısında kuvvetli şekilde devam ediyor. Salı günü için de yine Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında ve Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde yağış olacak. Marmara bölge genelinde kuvvetli lodos beklentimiz var salı günü için. Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava biraz daha iç kesimlere doğru hareket edecek. Batı ve iç bölgelerin hemen hemen tamamında yağış var. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Orta Karadeniz'de çarşamba günü için yağış beklentimiz var. Bu yağışların hemen hemen tamamı yağmur şeklinde olacak. Ancak perşembe günü kuzeyden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havayla birlikte hem sıcaklıklar biraz düşecek hem de kuzey ve iç bölgelerde yer yer karla karışık yağmurlara sebep olacak perşembe gününden itibaren. Sıcaklar şu anda mevsim normallerinin biraz üzerinde. Ancak perşembe gününden itibaren bu yeni gelen sistemle birlikte 4-8 derece kadar azalmasını bekliyoruz. Özellikle kuzey ve iç bölgelerdeki sıcaklıklar 8 dereceye varan düşüşler yaşayacak.

" Ankara'da çarşamba ve perşembe günü yağmur bekliyoruz"

Üç büyük ile baktığımızda genellikle yağmurlu geçecek. Ankara'da salı günü için yağış yok ancak çarşamba ve perşembe günü yağmur bekliyoruz. Sıcaklıklar Ankara'da şu anda 12-13 derecelerde ancak perşembe gününden itibaren sıcaklar hızla sıfır derecelere yaklaşacak. En yüksek sıcaklıklar bile 3-4 derecelere kadar düşecek gibi görünüyor. İstanbul'a baktığımızda üç gün sağanak yağış devam ediyor. Salı, çarşamba günü İstanbul'daki sağanak yağışın kuvvetli olmasını bekliyoruz. İstanbul'da da sıcak şu anda 13-14 derecelerde. Onlarda da 2-3 derecelik düşüş olacak perşembe gününe doğru. İzmir'de iki gün boyunca sağanak yağış var. Perşembe gününden itibaren yağış beklemiyoruz. Sıcaklık düşüşünden de İzmir biraz daha göreceli olarak az etkilenecek. Şu anda 18-19 derece olan sıcaklıklar 14-15 derece civarına düşecek. Kar yağışı perşembe gününden itibaren özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu bölge genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı bekliyoruz.

"Marmara ve kıyı Ege'de oturan vatandaşlarımızın tedbiri ve dikkatli olmaları gerekiyor"

Salı ve çarşamba günleri etkili olacak kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel su baskını gibi olumsuzluklara karşı Marmara ve Marmara bölge genelinde ve kıyı Ege'de oturan vatandaşlarımızın tedbiri ve dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca bu sistem doğuya doğru hareket ettikçe Karadeniz Bölgesi'nde de yine çarşamba ve perşembe günü yine kuvvetli yağışlar görebiliriz. Perşembe günü gelen sistemle birlikte sıcaklıklar düşecek. Bu sıcaklık düştüğünde özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da oturan vatandaşlarımız buzlanma ve don olayı başta olmak üzere bu soğuk havalara karşı ve kar yağışına karşı tedbirlere dikkatli olması gerekiyor."