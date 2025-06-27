Havada Yakıt İkmal Operasyonları

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan Adana İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı envanterindeki tanker uçaklar, 26 bin feet yükseklikte ve saatte 950 kilometre hızla giderken diğer uçaklara havada yakıt ikmali yaparak kesintisiz uçuş imkanı sağlıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Asenalar Filo'nun havada yakıt ikmali için yaptığı hazırlıklardan, tanker uçağıyla F-16 ve F-4E/2020 Phantom savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapılmasına kadar tüm süreci görüntüledi.

Uçuş öncesi uçak komutanı, ekibiyle toplantı yaparak kullanacakları güzergah ve ikmal yapılacak uçakların özellikleriyle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra piste geçen uçuş ekibi, KC-135R tipi tanker uçağın teknik brifingini aldı. Uçak komutanı son kontrolleri yaptıktan sonra ekip uçaktaki yerini alarak havalandı.

Asenalar, Gök Vatan'da savaş uçaklarıyla buluştu

Diyarbakır üzerine gelen tanker uçak, burada önce F-4E/2020 Phantom ardından da F-16 savaş uçaklarıyla buluştu.

Gök Vatan'da 20 bin feet yükseklikte ve saatte 650 kilometre hızda gerçekleşen buluşmada F-4E/2020 Phantom savaş uçağı, tanker uçağın arka kısmına yanaştı.

"Boom" adı verilen aparatla gerçekleştirilen ikmal öncesinde boom operatörü uçakta kendisi için ayrılan yere geçti. Kurulan telsiz irtibatının ardından F-4E/2020 Phantom savaş uçağı yakıt ikmal kapağını açarak tanker uçağına yaklaştı. Tanker uçakta yer alan ikmal aparatı, boom operatörü tarafından F-4 pilotu tarafından açılan yakıt kapağına yerleştirildi.

Filo ekibi daha sonra saatte 950 kilometre hızla giderken de iki F-16 savaş uçağına havada yakıt ikmali yaptı. Her iki uçak aynı hızda giderken ikmal süratli bir şekilde yapılırken, ikmalin ardından uçaklar görevlerine devam etti.

Tüm uçaklara ikmal yapmak için yaklaşık 4 saat havada kalan filo ekibi, görevini başarılı şekilde tamamladıktan sonra 10. Ana Jet Üs Komutanlığı pistine dönüş yaptı.

Filo savaş uçaklarına kesintisiz uçuş imkanı sağlıyor

101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanı Hava Pilot Albay Gönen, Asenalar Filo'nun asli görevinin, havadan yakıt ikmaliyle, savaş uçakları, erken ihbar ve kontrol uçaklarının havada kalış sürelerini uzattıklarını böylece uçakların ihtiyaç duyulan bölgede daha fazla görev yapabilmelerini sağladıklarını söyledi.

Albay Gönen, filonun envanterinde bulunan KC-135R uçaklarının, uzun menzilli, yüksek irtifa ve yüksek sürat kabiliyetinde tasarlanıp üretilmiş dört motorlu jetler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uçaklarımız sürekli modernizasyonlarla çağımıza uygun, gelişmiş ve güvenli aviyonik sistemlerle donatılmıştır. Havadan yakıt ikmalinin yanı sıra kargo taşıma kabiliyetiyle muharip uçaklarımızın kendi meydanlarından oldukça uzak bölgelerde görev yapabilmelerini ve görev verildiğinde dünyanın herhangi bir yerine intikal etmelerini sağlıyoruz. Bu nedenle tanker uçakları tüm dünyada bir kuvvet çarpanı olarak değerlendirilmekte ve yüksek değerliği bulunan hava unsuru olarak tanımlanmaktadır. 101. Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı olarak, 30 yıllık tecrübe ve birikimimizle bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da görev verilen yerde ve zamanda bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz."

Havada yakıt ikmalinin detayları

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Üstçavuş Kasapoğlu da muharip jet uçaklarına yaklaşık 3 metre mesafeden fiziki temas sağlayıp, azami dikkat ve emniyet unsurlarını da gözeterek gece ve gündüz şartlarında dakikada 1-1,5 ton yakıt aktarabildiklerini ifade etti.

Kasapoğlu, harekat ve eğitim görevlerinin yanı sıra tanker uçakla toplamda 6 paletle 18 ton civarı yük ve azami 100 yolcuyu taşıyabildiklerini belirterek, şunları anlattı:

"NATO görevleri için müttefiki olduğumuz ülkelere, belirli bölgelerde kleransımız (yetki) olduğu müddetçe havada yakıt ikmal desteği sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda yurt dışı tatbikatları için muharip uçaklarımıza hiç iniş yapmadan varabilmeleri adına yakıt desteği sağlayıp yurt dışı tatbikatlara da bu sayede katılımı gerçekleştirebiliyoruz. Tabii bizler yakıt ikmali esnasında özellikle bulut içi ve türbülanslı havalarda yakıt ikmali operatörleri olarak azami dikkat ve refleks gösteriyoruz. Havada gerçekleşebilecek herhangi bir aksaklık ya da acil durumları da simüle olarak, eğitim olarak çalışıp harbi hazırlık seviyemizde her zaman güncel tutuyoruz."

"1 dakikada verilen yakıt, bir arabanın bir yıllık ihtiyacını karşılayabiliyor"-

Havada yakıt ikmalinin yapıldığı boom sistemi, uçağın kuyruk kısmına bağlı olan iç içe geçmiş iki borudan oluşuyor. Borular, yakıt ikmali için açıldığında 14 metre uzunluğa ulaşıyor.

Tanker uçağından bir dakikada verilen yakıt, bir arabanın bir yıllık ihtiyacını karşılayabiliyor. Uçağın lastikleri için kullanılan malzemeden 100 otomobil lastiği üretilebiliyor.

Uçakta taşınacak maksimum yakıt bir arabanın 46 yıllık ihtiyacına karşılık geliyor. Uçaktan 8 dakikada verilen yakıt ise bir benzin istasyonunun pompasından ancak 24 saatte verilebiliyor.

F-16'nın deposu yaklaşık 3 dakika içinde doldurabiliyor

101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı diğer adıyla "Asenalar Filo", Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli stratejik filolarından biri olarak görev alıyor.

Temel görevi, havada yakıt ikmali sağlamak olan Filo, bu sayede savaş uçaklarının menzili ve havada kalış sürelerinin önemli ölçüde artırılmasına imkan veriyor.

Asenalar Filo, KC-135R stratotanker tipi tanker uçakları kullanıyor. Bu uçaklar, bir F-16'nın deposunu havada yaklaşık 3 dakika içinde doldurabiliyor.

Sınır ötesi operasyonlarda etkin rol alıyor

Filo, Türkiye'nin özellikle sınır ötesi operasyonlarında etkin bir biçimde görev almasının yanı sıra 401. Test Filo'ya da test uçuşları sırasında havada yakıt ikmali desteği sağlıyor.

Filo'nun personeli, zorlu görevler için yüksek eğitim ve donanım kazanmak için sürekli kendini güncelliyor. Operasyon öncesinde tüm detaylar titizlikle planlandıktan sonra yaklaşık 100 ton yakıtla havalanan tanker uçaklar, ihtiyaç halinde binlerce kilometre menzille kıtalar arası yolculuk yapabilme kabiliyetine de sahip.

Aynı zamanda personel ve askeri malzeme nakli görevi de üstlenebilen tanker uçaklar 6 paletle 18 tona kadar da yük taşıyabiliyor.

Tanker uçaklar, stratejik bir yetenek olduğu için bu filolara sahip ülke sayısı da oldukça kısıtlı. Türkiye, envanterinde stratotanker tipi tanker uçak bulunduran ülkeler arasında yer alıyor.

Bu filo, Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanmasında "çarpan etkisi" yaratıyor. Öte yandan, NATO görevlerinde de aktif kullanılan tanker uçaklar, dost ve müttefik ülkeler için de kıymetli bir hava aracı olarak ön plana çıkıyor.