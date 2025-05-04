Havadan Trafik Denetimi: 37 Bin İşlem Yapıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılın dört ayında trafik ekiplerince helikopter ve drone ile havadan gerçekleştirilen denetimlerde 37 bin 56 araç ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025'in dört ayında trafik ekiplerince helikopter ve drone ile havadan gerçekleştirilen denetimlerde 37 bin 56 araç ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında, "Şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve drone gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trafik ekipleri bir haftada 496 bin 95 araca/sürücüye ceza kesti

Türkiye genelindeki denetimlerde, 24 Nisan- 1 Mayıs 2025 arasında da 3 milyon 619 bin 38 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 151 bin 392, periyodik muayenesi yapılmamış 27 bin 197, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte 496 bin 95 araca veya sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.