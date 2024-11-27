HAVELSAN\'dan Hindistan\'a Simülatör İhracatı

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HAVELSAN, ilk sivil havacılık simülatörü ihracatını Hindistan'a yönelik yapacak ve A320 NEO simülatörü teslimatı gerçekleştirecek.

HAVELSAN, Fransa merkezli, pilot eğitimi ve simülasyon mühendisliği çözüm şirketi Simaero ile yakında açılacak Yeni Delhi Eğitim Merkezi için A320 NEO Simülatörü teslim etmeye yönelik anlaşmaya vardı.

Yeni Delhi'deki törende, anlaşmaya, Simaero Hindistan Genel Müdürü Khushbeg Jattana ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar imza attı.

Simaero'nun Yeni Delhi'deki ilk havacılık eğitim tesisi, 2025'in başlarında açılacak ve yakın gelecekte 8 tam uçuş simülatörüne ev sahipliği yapacak. HAVELSAN'ın sağlayacağı simülatör 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar eğitime hazır olacak.

Tesis, Hindistan ve Güney Asya'da simülatör eğitimi için bir merkez olacak.

Hindistan'ın gelecek 20 yıl içinde A320 NEO gibi 1770 dar gövdeli uçağa ihtiyaç duyacağı öngörülüyor ve bu durum hem mevcut hem de gelecekteki pilotları eğitmek için tam uçuş simülatörü kapasitesine olan önemli bir talebi beraberinde getiriyor.

HAVELSAN üretimi A320 NEO cihazı, grubun 30'dan fazla aktif tam uçuş simülatöründen oluşan büyüyen küresel filosuna katkıda bulunacak.

"Havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlıyoruz"

Nacar, Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse yarı yarıya azalan hava yolu endüstrisinin pazar büyüklüğünün, eski gücünü yakalamaya başladığını söyledi.

Bazı öngörülere göre, 2037 yılında hava yolcu trafiği bakımından Hindistan'ın 572 milyon tahmini yolcu sayısıyla dünyanın en büyük 3. pazarı olma konumunu güçlendirerek koruyacağına işaret eden Nacar, dünya sivil havacılık pazarını salgın etkisinden kurtaracak en önemli unsurlardan birinin, Hindistan'ın pazardaki gücü olduğunun bu rakamlardan görüldüğünü dile getirdi.

Yüksek becerili pilotlara artan talebin de küresel pazar büyüklüğünün büyümesini yönlendireceğinin, bunun da simülatörlerin ve eğitim merkezlerinin önemini daha çok ortaya çıkaracağının tahmin edildiğini belirten Nacar, şöyle konuştu:

"2023 yılında 5 milyar dolar seviyesinde olan küresel uçuş simülatörü pazar büyüklüğünün 2032 yılına kadar 8 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük 10 simülatör üreticisi arasında gösterilen HAVELSAN da gelişen ve sürekli değişen bu pazar dinamiklerine, teknolojisiyle ve yatırım vizyonuyla da hazır şirketler arasında yer alıyor. Uçuş simülatörlerimizde Karma Gerçeklik (MR), Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) gibi teknolojileri kullanıyor, yapay zeka destekli simülasyon çözümlerimizle teknolojide çağın gereklerini yerine getiriyoruz. Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok hava yolu şirketine ve eğitim merkezine teslim ettiğimiz EASA Level D Sertifikalı simülatörlerle havacılık sektörünün gelişimine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz.

Bu başarımızı, Simaero gibi uluslararası büyük bir partnerle Hindistan gibi dünya sivil havacılık pazarının en değerli ülkelerinden birine taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu önemli proje, HAVELSAN için de büyük bir önem arz ediyor. Hindistan gibi büyük bir havacılık pazarında yer alarak, sivil havacılık eğitim altyapısının gelişmesine önemli katkılar sunacağız. Hindistan'la bu işbirliğimiz, uluslararası pazarda en büyük referanslarımızdan biri olacak. Son teknoloji simülatörlerimizle, Hindistan'ın sivil havacılık pilotlarının eğitiminde yeni bir çığır açacağımıza inanıyoruz."

Nacar, ilerleyen dönemlerde sivil havacılık alanındaki faaliyetlerini genişleterek, birçok ülkeye ve hava yolu şirketine hizmet vermeyi ve küresel havacılık sektöründe önemli bir oyuncu olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Simaero Hindistan Genel Müdürü Khushbeg Jattana, Hindistan'ın havacılık sektörünün, artan bölgesel bağlantı ve Airbus A320 uçak ailesi gibi tek koridorlu uçaklara yönelik rekor siparişlerin etkisiyle benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadığını söyledi.

Jattana, ilk A320 NEO tam uçuş simülatörünün Delhi tesisinde tanıtılması için HAVELSAN ile yaptıkları ortaklığın, ülkede hızla artan pilot eğitim talebini karşılama taahhüdünün ilk adımı olacağını belirtti.