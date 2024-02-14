Havza'da Rezerv Yapı Projesi kapsamında iş merkezi inşası başladı - Son Dakika
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Havza'da Rezerv Yapı Projesi kapsamında iş merkezi inşası başladı

Havza\'da Rezerv Yapı Projesi kapsamında iş merkezi inşası başladı

Havza Belediyesi, afet riski taşıyan alanların dönüşümü için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaptırılan iş merkezinin inşası için temel kazı çalışmalarına başladı. İş merkezi, Hacı Osman Deresi'nin üzerinin açılması amacıyla yapılan çalışmaların ardından tamamlanacak.

14.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:32
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Havza'da, afet riski taşıyan alanların dönüşümü dolayısıyla Rezerv Yapı Projesi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaptırılan 56 iş yerinden oluşan iş merkezinin inşası için Havza Belediyesi tarafından kamulaştırması yapılan alanda temel kazısı başladı.

Temel kazı çalışmalarını inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaşanabilecek sel ve taşkın riskine karşı Hacı Osman Deresi'nin üzerinin açılması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde Havza Rezerv Yapı Projesi'nin hazırlandığını söyledi.

Derenin üzerindeki iş yerlerinin taşınacağı rezerv yapı alanında yapılacak 56 iş yerinden oluşan iş merkezi inşası için temel kazı çalışmalarının başladığını anlatan Özdemir, "Yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda inşa edilecek iş merkezi iki blok halinde ve 3 bin 20 metrekare inşaat alanına sahip. Hükümet konağı binasının yanında olan yeni iş merkezimiz 200 günde tamamlanacak. Tamamlanmasının ardından Havza için önem ve aciliyet arz eden Hacı Osman Deresi'nin üstünün açılması için hızlı şekilde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak." dedi.

Kaynak: AA

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