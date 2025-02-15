Samsun'un Havza ilçesinde iş yerinde sahte içki imal edilmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.
Şüphelinin girdiği kumaş döşeme dükkanında sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada 122 şişe sahte içki, 1 kilogram karbon granül, içki aroması, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda S.A. (22), M.C.E. (29), Y.Ö. (21), O.C. (25) ve S.A. (38) gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Havza'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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