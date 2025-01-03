Havza\'da STK ve Siyaset İş Birliği

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Havza Sanayici, İş İnsanları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği (HASİYAD) ve Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) üyeleri, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen'i ziyaret etti.

HASİYAD Kurucu Başkanı Aydın Kaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Şener ile ASFED Denetleme Kurulu Başkanı Cesur Çiftçi, Pekşen'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Pekşen, ziyaretlerinden dolayı Kaya, Çiftçi ve Şener'e teşekkür ederek, "HASİYAD gibi ilçemizin kalkınmasına katkı sunmayı hedefleyen bir derneğin varlığı bizler için büyük bir şanstır. Havza'nın gelişimi için sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve siyaset kurumunun el ele vermesi gerekiyor. İlçemizi daha iyi bir noktaya taşımak adına sizlerle iş birliği içinde olacağız." dedi.

Kaya ise ortak paydalarının Havza olduğunu vurgulayarak, "İlçemizin sosyoekonomik kalkınmasına destek sağlamak amacıyla sanayicilerimizi, iş insanlarımızı ve yöneticilerimizi bir araya getirmek için HASİYAD'ı kurduk. Bu amaçlarımız doğrultusunda ortak paydamız olan Havza'ya hizmet için herkese kapımız açık. Sayın Aziz Pekşen'e ilçe başkanlığı görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Çiftçi de Havza'nın gelişiminde sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, Pekşen'e görevinde başarılar diledi.