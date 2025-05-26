Havza\'da Turnuva Coşkusu

Samsun'un Havza ilçesinde 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında Floor Curling ve Bocce turnuvası düzenlendi.

Havza Belediyesi ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile Kevser Parkı'nda düzenlenen turnuvanın açılış maçını Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz yaptı.

Kaymakam Ayvat, festival kapsamında düzenlenen turnuvaya katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizde ilk kez gerçekleştirilen ekinlik festivalimize renk kattı. Halkımızın spora olan ilgisini artırmak ve spor yapmaya teşvik etmek adına bu tür etkinlikler önemli. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan etkinliklerimiz ile festivalimiz devam ediyor." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise turnuvanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Halkımızın ve gençlerimizin katılımı ile güzel bir turnuva gerçekleştirdik. Turnuvada dereceye giren ve katılan herkesi tebrik ediyorum. Festivalimiz 28 Mayıs günü düzenlenecek fener alayı ile sona erecek. Tüm halkımız davetlidir." diye konuştu.