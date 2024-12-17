Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda takip ettikleri aracı Havza ilçesinde durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 50 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan F.Y. (52), H.Y. (49) ve T.E. (24) emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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