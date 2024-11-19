Havza OSB ile TCDD Protokolü İmzalandı

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Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile TCDD 4. Bölge Müdürlüğü arasında yaklaşık 250 milyon liralık yatırımı kapsayan Havza OSB iltisak hattı protokolü imzalandı.

Havza OSB'nin lojistik imkanlarını artırmak amacıyla Bekdiğin İstasyonu'ndan 2 bin 700 metre uzunluğunda bağlantı hattı yapılmasına yönelik proje, yapım işleri, bağlantı hattı işletmeciliği ile yükleme boşaltma alanının mülkiyetinin bedelsiz olarak TCDD'ye devrini kapsayan Havza OSB iltisak hattı protokolünün imzalanması amacıyla Samsun Valiliğinde program düzenlendi.

Törende yaklaşık 250 milyon lira maliyete sahip olan Havza OSB iltisak hattı protokolü, Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Orhan Tavlı ile TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı arasında imzalandı.

Tavlı, protokolün bölge ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

Törene Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş da katıldı.

İmza töreninin ardından Ayvat, İkiz ve Altuntaş ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Belediye Meclis Üyesi İsmail Şengül ve Havza OSB Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Tavlı'yı ziyaret etti.