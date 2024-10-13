Hayalindeki Dolmuşu Aldı, Ceza Ödemekten Rahatsız Değil - Son Dakika
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Hayalindeki Dolmuşu Aldı, Ceza Ödemekten Rahatsız Değil

Uğur Çetin, eski dolmuşunu 2 milyon TL’ye alırken, aylık 25 bin TL ceza ödüyor ama mutlu.

13.10.2024 00:35
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Çocukken hayranı olduğu dolmuşu 2 milyon TL'ye aldı, aylık 25 bin TL ceza ödüyor

Minibüsüne taktığı aksesuarların değeri 35 bin ile 85 bin TL arasında değişiyor

Gözünden sakındığı minibüsüne gelen 100 bin TL'lik dizi tekliflerini reddediyor

Uğur Çetin:

"Bindiğin zaman çok farklı hissediyorum o duygu para ile satın alınmaz"

"Cezaların toplamı ayda 25 bini geçiyor ama zevk için değer"

"Üstündeki logonun biri 35-40 bin lira jant kapakları ise 80-85 bin lira"

Diziden aylık 100 bin TL'ye teklif geldi ama reddettik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Uğur Çetin, öğrenciyken bindiği dolmuşu 2 milyon TL ödeyerek alırken, gözünden kıskandığı aracına taktığı aksesuarlardan dolayı aylık 25 bin TL trafik cezası ödüyor.

Eskişehir'de otomobillere müzik sistemi dizaynı yapan, 32 yaşındaki Uğur Çetin, geçmişte dolmuş olarak kullanılan ve kendisinin de okula gitmek için bindiği minibüsün restore edilmiş halini satın aldı. Çetin, 2 milyon TL'ye satın aldığı 24 yaşındaki minibüse müzik sistemi ile donattı. Çocukluğundan bu yana hayranı olduğu dolmuşu satın alan Çetin, aracını adeta gözünden sakınıyor. Minibüsündeki bazı aksesuarların adetinin 30 bin liradan başlayıp 85 bin lirayı bulduğunu belirten Çetin, yaşlısından gencine bir çok vatandaşın aracına ilgi duyduğunu, fotoğraf çekindiğini belirtti. Konforlu ve son model araçları da bulunan Çetin, sadece pazar günleri garajından çıkardığı minibüsüyle turluyor. Uğur Çetin'in aracının üzerindeki egzoz, ses ve far sisteminden dolayı aracına aylık yaklaşık 25 bin TL para cezası kesirken, kendisi bu durumdan rahatsız değil. Uğur Çetin, bir diziden minibüsüne aylık 100 bin TL ücret karşılığında teklif geldiğini fakat aracının yıpranmasından korktuğu için bu teklifi hiç düşünmeden reddettiğine değindi.

"Aracın içine bindiğin zaman çok farklı hissediyorum"

Minibüsüne duyduğu sevgiden bahseden Uğur Çetin, "Eskişehir'de esnafım, çıraklıktan bugüne 17 senedir oto-müzik sistemi ile uğraşıyorum. Bu minibüste işe giderken çıraklık dönemimden bir dolmuştu. O zamanlar kırmızıydı biz şimdi mavi yaptırdık. Her zaman parasını verip orta motorun üstünde otururduk, direksiyonda olmak nasip oldu. Sadece pazarları biniyorum, çok güzel bir duygu. Farklı arabalarımda var ama bu arabayı sürmenin zevkini hiçbir şey vermiyor. 5 ila 6 kere boyandı, çok para da harcadım. Bazı zevklerde paranın bir önemi yok. İçindeki etiketleri olsun, her şeyi geçtim vatandaşların bakış açısı mutlu ediyor. Yaşlı amca geliyor, oğlum benim bundan çok zamanım geçti diyor. Geçmişi yad ediyor. Bazıları çok neşeyle bakıyor, bazıları buna bu para verilir mi diyor. Gülende, duygulananda var. 2 milyon bugün çok büyük bir para olabilir ama bazı zevkleri alamıyor. Ben çok mutluyum. Aracın içine bindiğin zaman çok farklı hissediyorum. O duygu para ile satın alınmaz" dedi.

"Cezaların toplamı ayda 25 bini geçiyor ama zevk için değer"

Aracına aylık yaklaşık 25 bin TL trafik cezası yazıldığından bahseden Uğur Çetin şöyle devam etti;

"Sadece Pazar günleri dükkandan Üniversite Caddesi'ne kadar gidiyorum. Polislerimizde ceza yazmaktan bıktılar. Bizde ceza yemekten bıktık. Cezaların toplamı ayda 25 bini geçiyor ama zevk için değer. Haftanın her günü araba yıkanıyor. Lastikleri yıkadığımız bezi, içini temizlediğimiz bezi, şampuanı, süngeri her şeyini özel alıyoruz. Kardeşim Kadir aracın temizliği ile ilgileniyor. Temizlerken bile deşarj oluyorsun. Aracın etiketleri eski araç logoları olduğu için çok pahalı. Üstündeki logonun biri 35-40 bin lira jant kapakları ise 80-85 bin lira arasında. Beni arayıp aracı dizi çekiminde kullanmak için aylık 100 bin vereceklerini söylediler. Biz sadece zevkimiz için aracı toplattık, o yüzden de dizi teklifini reddettik.

Kaynak: İHA

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