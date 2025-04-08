Hayat Sitesi Davasında Yeni Gelişmeler

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 16 kişiye mezar olan Hayat Sitesi davasının yedinci duruşması Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Müdahil avukatı Berfin Polat, hakkındaki takipsizlik kararı verilen ancak bilirkişi raporunda "asli kusurlu" olduğuna ilişkin tespitte bulunulan dükkan sahibiyle ilgili savcılığa başvurduklarını belirtti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Hayat Sitesi'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılmasına ilişkin davanın yedinci duruşmasına, tutuksuz sanıklar Ahmet Özer ve Metin Karataş ile taraf avukatları katıldı. Sanıklardan Mustafa Bingöl ise duruşmaya ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, Hayat Sitesi A1 Blok'tan eşiyle birlikte yaralı olarak kurtulan Murat Kösem'in beyanı alındı. Kösem, bloğun en üst katında, yaklaşık 25 yıldır oturduğunu bildirdi. Binanın enkazından, eşiyle birlikte sağ çıkarıldığını anlatan Kösem, ardından İstanbul'a gittiğini ve savcılığa dilekçe verdiğini belirtti.

Kösem, şöyle konuştu:

"Oturduğum blokun altında Suat Mobilya vardı. Kapsamlı bir tadilat yapıyordu. Bina çalıştırılan hiltinin etkisiyle sarsılıyordu. Ben son katta olmama rağmen sarsıntıyı hissediyordum. Yöneticiye gidip kontrol etmesini söyledim ama gidip kontrol etmedi. Tadilat yaptıklarını söyledi. Ben de şahsen gidip ne yaptıklarına bakmadım. Kolon kesmeyle ilgili bir şey duymadım. Binanın yıkılmasının iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi müteahhit binayı çok çürük malzemeyle yapmış. İkincisi sebep ise binanın altındaki Suat Mobilya'nın yaptığı tadilat."

Kösem, binada kusuru bulunanlardan şikayetçi olduğunu beyan etti.

Tutuklu sanıklardan Metin Karataş'ın avukatı Kösem'e, "Tadilat sonrasında bir farklılık oluştu mu? Asma kat, kolon kesme gibi" sorusunu yöneltti. Murat Kösem de "Bir değişiklik olduğunu bilmiyorum ama Suat Mobilya'nın bir üst katı alıp işyerine ilave ettiğini biliyorum. İçini görmediğimden üst kata nasıl çıkıldığını da bilmiyorum" dedi.

"Suat Sarın'ın yargılanmasını talep ediyoruz"

Müdahil avukatlarından Berfin Polat ise bloğun altında Suat Sarın'ın iş yeri bulunduğunu belirterek, "Suat Sarın hakkında savcılıkça soruşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiş ise de bilirkişi raporunda Suat Sarın'ın binanın yıkımında 'asli kusurlu' olduğu tespit edilmiştir. Biz savcılığa Suat Sarın'ın tekrar soruşturmaya dahil edilmesi yönünde başvuruda bulunduk. Suat Sarın'ın yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti hazır bulunan sanıklar Özer, Karataş ve Bingöl'e beyanları olup olmadığını sordu. Sanıklar, önceki savunmalarını tekrarladıklarını ifade ettiler.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dava 16 Eylül 2025'e erteledi.