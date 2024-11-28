Hayata Değer Üniversite Buluşmaları Başladı

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Kale Grubu tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde "Hayata Değer Üniversite Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Troya Kültür Merkezi'ndeki açılış programında, Kale Grubunun bilim, kültür ve topluma hizmet anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalarıyla anlamlı etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Kale Grubunun yıllardır sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve özellikle toplumsal kalkınma konularındaki vizyonunun ÇOMÜ'nün hedefleriyle örtüştüğünü dile getiren Prof. Dr. Erenoğlu, şöyle konuştu.

"İşbirliğimizin bu anlamlı anlamını bir kez daha bu etkinlik vesilesiyle görmüş oluyoruz. Bu etkinlikle gençlerimizin geleceğe dair rolünü, toplumsal dönüşümde yerel ve kültürel bakış açılarını, işbirliğinin yeni paradigmalardaki önemini, günümüz dünyasındaki önemini tartışmaya yol açacak zengin bir içeriğe sahip programa ev sahipliği yapıyoruz. Siz değerli katılımcıların ve öğrencilerimin özellikle burada paylaşacağı fikirler geleceğimizin daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir ve daha umut dolu bir dünya için önemli, bizler ve sizler için önemli birer kilometre taşı olacak."

Rektör Erenoğlu, üniversite olarak bu dönüşüme öncülük edecek bireyler yetiştirme hedeflerini büyük bir iradeyle sürdürdüklerini anlattı.

Bu etkinliklerle hedefe ulaşma yolunda güçlü adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Erenoğlu, "Programın hepimiz için ufuk açıcı ve ilham verici bir deneyim olmasını canı gönülden diliyorum. Birlikte hayatımıza ve dünyamıza değer katmaya hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

Etkinlik, "Neden Sizsiniz?", "Gençler Sosyal Girişimciliğin Neresinde?", "Çanlar Kimin İçin Çalıyor?", "Gelecekte Bizi Ne Bekliyor?", "Küreselden Yerele Dönüşüm", "Yeni Paradigmada Çözüm Anahtarı" ve "İyi Bak Dünyaya" başlıklarındaki oturumlarla devam etti.