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Hayata Tutunan Dalış Rekortmeni

Hayata Tutunan Dalış Rekortmeni
26.06.2025 11:21
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Bacaklarını kaybeden Ufuk Koçak, deprem sonrasında sporu hayatına entegre ederek dalış eğitimi veriyor.

Marmara Depremi'nde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan, bacaklarını kaybetmesine rağmen hayata sporla tutunan, dünya değişken ağırlıklı dalış rekortmeni Ufuk Koçak, Antalya'nın Kaş ilçesinde turistlere dalış eğitimi veriyor.

49 yaşındaki Ufuk Koçak, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Gölcük ilçesinde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra çıkarıldı. Bacaklarını kaybeden Koçak, "Her şeye yeniden başlayabilirim." düşüncesiyle hayata yeniden tutundu.

Protez kullanmaya başlayan Koçak, dalgıçlık, serbest dalış, dağcılık, kaya tırmanışı, rüzgar sörfü, tekerlekli sandalye basketbolu ve tenis gibi spor branşlarıyla ilgilendi, "Sınırsız" adlı kitap yazdı.

Psikolojik danışmanlık da yapan Koçak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 9 ay bölgede kalarak uzvunu kaybeden afetzedelere yardımcı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle "Hayata Yeniden Merhaba" spor kampı düzenleyen Koçak, uzvunu kaybeden 50'ye yakın depremzedeye yüzme, at binme, dalış, kano gibi eğitimler verilmesini sağladı.

2017'de 30 metreye dalarak dünya değişken ağırlıklı serbest dalış rekorunun (dalgıcın batmak için kızak, yüzeye çıkmak içinse ana hattı ya da kendi gücünü kullandığı dal) sahibi olan Koçak, su altındaki güzellikleri tanıtmak için Kaş'ta dalış eğitimi veriyor.

"Hayata tutunma yolculuğumda en büyük kılavuzum doğa oldu"

Koçak, AA muhabirine, sporun kendisinin yaşam tarzı olduğunu söyledi.

Bu toprakların "pes etmemeye" alışkın olduğunu belirten Koçak, şöyle konuştu:

"Biz çalışkan, yoktan var etmeyi seven bir milletiz. Depremden sonra 2 bacağım kesilmişti. Pes etmedim ve hayal ettiğim her şeyi yapmak için yola düştüm. Suyun altında da ormanlarda, dağlarda da yapacak çok fazla şey vardı. Her biriyle yeni tanışıyor gibi yeniden yapmaya başladım. Hayata tutunma yolculuğumda en büyük kılavuzum doğa oldu. Yelkene çıkarken 'rüzgar içmeye', tırmanışa giderken de 'Dostla sarılmaya gidiyorum.' diyorum. Dalış bana anne karnındaki huzuru hissettiriyor. Yapabildiğim her şey için şükrediyorum."

Türkiye'nin su altı güzelliklerini insanlara tanıtmak istediğini anlatan Koçak, "Bu topraklarda yaşadığımız için çok şanslıyız. Su altı da dağlar da çok güzel. Bu güzellikleri tanıtmak için Kaş'ta eğitmenlik yapıyorum. Yeni projelerim için burada dinlenme fırsatı da buluyorum. Rekorumu geliştirmek yerine onu geliştirecek yeni sporcular yetiştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Koçak, AA foto muhabiri Alakuş ile dalış yaptı

Koçak, Anadolu Ajansı foto muhabiri Mahmut Serdar Alakuş ile Kaş-Meis Adası arasında uzun yıllar yolcu taşımacılığı yaptıktan sonra su altı turizmine katkı sağlamak amacıyla Hidayet Koyu açıklarına batırılan "ALTUG-1" gemisine dalış yaptı.

Yaklaşık 30 dakika süren dalışta batık gemiye giren iki dalgıç, inceleme yaptı, geminin penceresinden su altının güzelliklerini izledi.

Kaynak: AA

antalya, Güncel, Deprem, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

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