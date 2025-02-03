Hayber'de Polis Saldırısı: 1 Ölü

Güncel

İSLAMABAD, 3 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva vilayetinde kimliği belirsiz militanların düzenlediği saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetti.

Bölgedeki kaynakların Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre pazartesi günü saat 09.20 civarında Hayber bölgesinde meydana gelen olayda çocuk felci aşılama kampanyası kapsamında görev yapan bir polis hedef alındı.

Kaynaklar, polisin hafif makineli tüfeğini ele geçiren saldırganların olay yerinden kaçtığını belirtti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Ancak kaynaklar aralarında yasaklı Tehrik-i Taliban Pakistan ile bağlantılı grupların da bulunduğu militan grupların bölgedeki faaliyetlerinin arttığına dikkat çekiyor.

Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, pazar günü ülkede çocuk felcini tamamen ortadan kaldırma konusundaki kararlı olduklarını söyleyerek 2025 yılı için ülke çapında çocuk felciyle mücadele kampanyası başlatmıştı.