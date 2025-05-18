Hindistan'ın Telangana eyaletinin Haydarabad kentinde bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 17 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Haydarabad kentindeki bir binada yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 17 kişi hayatını kaybederken yaralılar hastaneye sevk edildi.
Yetkililer, kısa devre sonucu çıktığından şüphelendikleri yangında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise X hesabından yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Son Dakika › Güncel › Haydarabad'da Yangın: 17 Ölü - Son Dakika
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