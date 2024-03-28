Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi - Son Dakika
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Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

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Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçların tamamını ödedi. Hayırsever, markete borcu olan ailelerin yüzünü güldürdü. Bakkal sahibi, daha önce de benzer bir olayla karşılaştığını ve hayırseverlerin müşterilerin borçlarını sıfırladığını belirtti.

28.03.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçların tamamını ödedi.

Karadeniz Ereğli' de bir hayırsever girdiği bir markette veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Veresiye defterindeki 10 bin liraya yakın borcu ödeyen hayırsever, markete borcu olan ailelerin yüzünü güldürdü. Potbaşı Mahallesinde market işleten Muammer Arslan, iş yerine "Bakkalımıza 27.03.2024 tarihine kadar veresiye borcu olanların borçları hayırseverler tarafından ödenmiştir" yazılı afişi astı.

Veresiye borcu olanlar ise afişi gördüklerinde mutlu oldu. Bakkal Sahibi Arslan daha önceki senelerde de ayni bu şekilde bir olayla karşılaştığını dile getirerek şunları dile getirdi;

"Bakkal veresiye defterimizde çok büyük rakam değildi 9 ila 10 Bin TM arası bir rakam vardı. Daha öncesinde hiç tanımadığım görmediğim hayırsever vatandaşlar geldi bizden veresiye defterini satın almak istediler. Defter bedeli kadar ücret teklif ettiler biraz biz fedakarlık yaptık biraz onlar fedakarlık yaptılar ama çoğunluğunu onlar yaptılar teslim ettik bütün müşterilerimizin bütün hesaplarını bugün itibariyle kapattık Allah razı olsun onlardan. Bu mübarek ramazanda gerçekten çok duygulandık bu zamanda insanlar gerçekten çok zor durumda Allah razı olsun ben kendi sosyal medyamdan paylaştım tepkiler çok güzel oldu insanlar bu zor durumda azda olsa rahatladılar kafalarında markete borcum var derdi kalktı bu benim basıma gelen ikinci durum oldu daha önceki yıllar dada aynen bu şekilde hayırseverler geldi defteri alıp birçok vatandaşımızın borcunu sıfırladılar.

Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
Kaynak: İHA

Zonguldak, Karadeniz, Ereğli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi - Son Dakika

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