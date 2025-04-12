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Hayırseverler Öğrencilerle Buluştu

Diyarbakır'da hayırseverler, destekledikleri kız öğrencilerle bir araya gelerek burs ve yardım sağladı.

12.04.2025 19:44
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Diyarbakır'da hayırseverler destek çıktıkları öğrencilerle bir araya geldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da faaliyet yürüten dernek ve gönüllüler, destek çıktıkları öğrencilerle düzenledikleri etkinlikte bir araya geldi.

Tümay Tüm Çocukların DerneğiKurucu Başkanı Yusuf Tümay, Ergani ilesinde gönüllülerle birlikte dest çıktıkları öğrencilerle düzenledikleri etkinlikte bir araya geldi. Burada konuşan Tümay, yaklaşık 20 yıldır gönüllü olarak yardımlar yaptığını ve son üç yıldır dernekleştiklerini söyledi. Özellikle kız çocukları okutma anlamında her şeyi yapmakta olduklarını belirten Tümay, "Biz, 100'e yakın kız öğrenci okutuyoruz. Kızlarımızın hepsi tıp, hukuk ve eczacılık öğrencileri. Amacımız daha çok kızlarımızı okutmak. Çünkü bir kız okudu mu ülke değişir, her şey değişir. Bizim amacımız tüm kızların okuması, bir yerlere gelmesi ve ayaklar üzerinde durmasıdır. Özel bireylerin, dezavantajlı çocuklarımızın okula daha rahat gidebilmesi için tekerlekli sandalye desteğinde de bulunduk. Bugün burada kız çocuklarına destek amaçlı toplandık. Amacımız daha çok kız çocuklarının okuması. Derneğin hem yıl dönümüydü, hem de 100 burslu kız öğrencinin okumaları destek olmak için burada toplandık" dedi.

Gönüllülerde Modacı Recep Demirel, kendi şehrinde harika bir organizasyonda bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Demirel, "Çok değerli ve kıymetli Yusuf hocamla birlikte yıllar önce harika bir kütüphane ve okul açmıştık. Bugün de onun ikinci yılı, burada olmaktan çok onur ve gurur duyuyorum. Harika bir ödül de aldık. Cumhuriyetin 100. yılında geçen yıl Londra'daydım harika bir fashion shopa imza atmıştım. Defileden gelen gelirle de çok değerli ve kıymetli Yusuf hocamla birlikte Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kütüphanesi olmayan bir okula kütüphane yaptık" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyan birinci sınıf öğrencisi Şevin Afet Özgül, dernek sayesinde okuduğunu kaydederek, "Bu dernekle geçen yıl tanıştım bana burs desteğinde bulunuyorlar. Onların sayesinde okuyorum. İleride bu güzel derneğin bir bursiyeri değil de, burs vereni olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, gönüllülere plaket takdim edildi.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Burs, Son Dakika

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