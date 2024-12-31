Bakanlık onlarca personel alacak - Son Dakika
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Bakanlık onlarca personel alacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 uzman yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Başvurular 3-14 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

31.12.2024 08:46
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 uzman yardımcısı istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı gerçekleştirilecek.

Başvurular 3- 14 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, sınava katılabilmek için e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-İnsan Platformu üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Sınavın yazılı aşaması 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacak.

Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakanlığın internet sitesinden (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.

Bakanlık onlarca personel alacak
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, E-Devlet, E-Devlet, 14 Mart, Eğitim, Finans, Güncel, Maliye, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık onlarca personel alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Lutfi Kürkçü:
    ne sınavı ya arkadaşlar aranızda vekil abilerimizi. çocuklarından seçin işte 93 tane vekil çocuğu muzdarip mağdur olmasın açın hemen bir kontejan hadi bakiyim bir daha da böyle haber yapıp gariban halkı kandırmayın 13 1 Yanıtla
  • Durmus Savas:
    Abartmayın onlarca diye. insanların kafasını karıştırıyorsunuz. sanki binlerce insan alıyo. 9 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    şimdiden belli dir ki min alınacağı boşuna yorulmayın... 5 1 Yanıtla
  • Hüseyin Kayış:
    Milyonlarca işsiz için onlarca cok olmuş bıraz 4 0 Yanıtla
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