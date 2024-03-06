Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tamdır - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tamdır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni sıkılaşma adımlarının ardından, aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceklerini ve TCMB'ye tam destek verdiklerini açıkladı. TCMB ise ilave sıkılaşma adımlarını açıkladı ve kredi büyüme sınırlarını düşürdüğünü duyurdu.

06.03.2024 12:41
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni sıkılaşma adımlarının ardından, "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır" açıklamasını yaptı.

TCMB, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik yeni uygulamaları bu gece açıkladı. Buna göre; kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında; TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.  Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri ile kamu kuruluşlarına ve deprem bölgesine yönelik krediler bu sınırlamadan muaf tutulmaya devam edilecektir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin yeni sıkılaşma adımlarından sonra açıklama yaptı. Şimşek'in bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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