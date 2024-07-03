Haziran Ayında Enflasyon Yüzde 71,60 Seviyesine Geriledi - Son Dakika
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Haziran Ayında Enflasyon Yüzde 71,60 Seviyesine Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,64 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 71,60 seviyesine geriledi. Konut ise en yüksek artışın olduğu ana grup oldu.

03.07.2024 11:44
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 1,64 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 71,60 seviyesine geriledi. 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 3,79 ile konut oldu.

TÜİK, haziran ayına ilişkin TÜFE verilerini duyurdu. TÜFE'deki değişim 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,11 ile eğitim oldu.

En yüksek artış konutta

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 70,40, aylık yüzde 1,90 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024ı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 68,25 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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