He Lifeng ile Sefcovic Beijing'de ekonomik ve ticari ilişkileri görüştü - Son Dakika
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He Lifeng ile Sefcovic Beijing'de ekonomik ve ticari ilişkileri görüştü

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He Lifeng ile Sefcovic Beijing\'de ekonomik ve ticari ilişkileri görüştü
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Beijing'de AB Komisyonu Üyesi Sefcovic ile ikili ekonomik ve ticari ilişkileri görüştü. He, liderler arasında varılan mutabakatı hayata geçirmeye hazır olduklarını, Sefcovic ise Çin'in AB'nin önemli ekonomik ve ticari ortağı olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'de Avrupa Birliği Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile bir araya geldi. İki taraf, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

He cuma günkü görüşmede, AB ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine her zaman büyük önem verdiklerini belirterek iki tarafın liderleri arasında varılan önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek üzere Avrupa tarafıyla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

He, iki tarafa Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının rolünden tam olarak yararlanma, Çin ve AB'nin birbirlerini istikrarlı, dengeli ve kilit önemdeki ticaret ortakları olarak konumlandıran yeni anlayışı sürdürme, diyaloğu devam ettirme, görüş farklılıklarını uygun şekilde ele alma ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini ilerletme çağrısında bulundu.

Sefcovic ise Çin'in AB'nin önemli bir ekonomik ve ticari ortağı olduğunu belirterek, ticaret ve yatırım istişarelerini ilerletmeye, iletişimi artırmaya ve işbirliğini ortaklaşa teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiBaşbakan YardımcısıDış PolitikaEkonomiGüncelPekinDünyaSon Dakika

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