Hekim Birliği Sendikası taslakta hekimlerin tüm haklarının ele alınmasını istedi - Son Dakika
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Hekim Birliği Sendikası taslakta hekimlerin tüm haklarının ele alınmasını istedi

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Hekim Birliği Sendikası taslakta hekimlerin tüm haklarının ele alınmasını istedi
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Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yeni yönetmelik açıklamasını değerlendirerek taslağın meslek örgütleri ve sendikalarla paylaşılmasını istedi. Sendika ayrıca hekimlerin görüşlerinin alınmasını ve tüm haklarının bütüncül ele alınmasını istedi.

(ANKARA) – Hekim Birliği Sendikası, hasta ve çalışan haklarına ilişkin hazırlanan yönetmeliğe ilişkin, "Hekimlerin mesleki bağımsızlığı, hukuki güvenceleri, çalışma koşulları, özlük ve mali hakları da bütüncül biçimde ele alınmalıdır" açıklamasını yaptı. Sendika, yönetmelik taslağının meslek örgütleri ve sendikalarla paylaşılmasını, hekimlerin görüşlerinin alınmasını istedi.

Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun hasta ve çalışan haklarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlandığı ve sağlık çalışanlarının başvuru ve şikayet süreçlerini takip edebilecekleri dijital bir sistem oluşturulacağı yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sendikanın sosyal medya hesabından "Sağlık çalışanlarının hakları, somut düzenlemelerle güvence altına alınmalıdır" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu, 17 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, hasta ve çalışan haklarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlandığını, sağlık çalışanlarının başvuru ve şikayet süreçlerini takip edebilecekleri dijital bir sistem oluşturulacağını duyurdu.

Sağlık çalışanlarının hak arama mekanizmalarının güçlendirilmesini ve hukuki güvencelerinin artırılmasını önemsiyoruz.

Ancak hekimlerin sorunları yalnızca başvuru ve şikayet mekanizmalarıyla çözülemez.

Hekimlerin mesleki bağımsızlığı, hukuki güvenceleri, çalışma koşulları, özlük ve mali hakları da bütüncül biçimde ele alınmalıdır.

Hazırlanan yönetmelik taslağının meslek örgütleri ve sendikalarla paylaşılmasını, hekimlerin görüşleri alınarak düzenlemelerin şekillendirilmesini bekliyoruz.

Hekim Birliği Sendikası olarak süreci takip edecek, hekimlerin haklarını koruyan somut ve uygulanabilir düzenlemeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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