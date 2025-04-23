Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Çelenk bırakıldı.
Hekimhan Sakarya İlkokulu öğrencilerinin kortej yürüyüşü sonrası çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ise öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Hekimhan'da 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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