Hekimhan'da Depremzede Çocuklara Şenlik

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Kocaözü Mahallesi'nde depremzede çocuklara yönelik çocuk şenliği düzenlenecek.

Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çocukların sosyal yaşantılarını güçlendirmek ve dostluk kurmalarını sağlamak amacıyla çocuk şenliği gerçekleştirilecek.

Kocaözü Mahallesi'ndeki dernek binasında düzenlenecek etkinlikte, sahne ve kukla gösterileri, palyaço, sihirbazlık gösterisi, balon ve yüz boyama etkinlikleri yapılacak.

Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İnan Doğan, yaptığı açıklamada, geçen yıl çocukları TEKNOFEST'le tanıştırdıklarını, bu yıl ise birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Depremzede çocuklara moral vermek için birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Doğan, "Amacımız yalnızca bir gün eğlence sunmak değil, aynı zamanda 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından toparlanma sürecindeki memleketimizin çocuklarına moral olmak ve bu iyileşme yolculuğuna küçük de olsa bir katkı sunmaktır." ifadesini kullandı.

Çocuk Şenliği, 5 Temmuz saat 17.00'da Kocaözü Mahallesi'nde düzenlenecek.